Openhartige Thierry Henry vertelt over depressie tijdens carrière: "Plots moest ik bijna elke dag huilen"

Dele Alli, Jan Vertonghen, Noa Lang en nu ook Thierry Henry. Allemaal deden ze de afgelopen tijd hun verhaal over een depressie tijdens hun loopbaan als profvoetballer. "Ik heb heel lang gelogen omdat de samenleving nog niet klaar was om mij te horen", klonk het ook bij een openhartige Thierry Henry.

De verhalen over (verdoken) depressies in het voetbal steken de laatste tijd steeds vaker de kop op.

Zo heeft ook Thierry Henry in een Engelse podcast verteld dat hij jarenlang met een depressie heeft gekampt."Ik heb heel lang gelogen omdat de samenleving niet klaar was om mijn verhaal te horen", zei de wereldkampioen van 1998 in de podcast 'The Diary of a CEO'.

De depressie vergezelde hem zijn hele carrière, zonder dat hij daar zich daar zelf bewust van was.

"Ik wist het niet en heb er ook niets aan gedaan. Ik heb me aangepast. In het leven moet je een voet voor een andere voet zetten, en vervolgens lopen. Je moet verder. Dat is mij verteld als kind. En ik ben nooit gestopt met lopen."

Maar het besef kwam er tijdens de coronacrisis: "Toen kon ik opeens niet meer verder", aldus Henry.