Dele Alli over moeilijke jeugd en verslaving: "Ik zat dit seizoen 6 weken in een afkickkliniek"

Dele Alli was nog niet eens zo lang geleden bij de allergrootste talenten ter wereld. De aanvallende middenvelder hielp Tottenham onder Mauricio Pochettino naar de finale van de Champions League en speelde met Engeland de halve finale op het WK in 2018.

Slaappillen om trauma's te vergeten

"Ik gebruikte al langer slaappillen, zonder te beseffen dat ik het deed om gevoelens die ik had te onderdrukken", vertelde Dele Alli bij ex-voetballer en analist Gary Neville.

"Er zijn zaken die veel mensen doen en niet erg zijn als je het niet misbruikt. Wanneer je die producten echter begint te nemen om de realiteit te ontvluchten, kan het je enorm veel schade berokkenen."

Dele vertrok afgelopen seizoen op huurbasis van Everton naar Besiktas, maar kon in Turkije nooit aarden. Nadat de middenvelder op het einde van het seizoen te horen had gekregen dat hij geopereerd moest worden, besloot hij om naar een rehabilitatiekliniek te stappen.

Over die periode zegt Dele: "Ik had nooit kunnen verwachten dat het zou verlopen zoals het verliep."

"Er hangt een stigma rond rehabilitatie en het is ook eng. Ik had me niet kunnen inbeelden hoeveel het mij zou helpen, want mentaal zat ik op een slechte plaats. Er is veel gebeurd in mijn jeugd dat ik nog altijd niet begreep."