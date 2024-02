Kopbal van Virgil van Dijk bevrijdt Liverpool in verlengingen in League Cup-finale tegen Chelsea

Liverpool heeft voor de tiende keer in zijn geschiedenis de League Cup (Carabao Cup) gewonnen. Net als in 2022 was het in de finale te sterk voor Chelsea. Virgil van Dijk besliste een spannende finale in minuut 118 met een rake kopbal.

De VAR had een drukke dag in Wembley voor de finale van de Carabao Cup. Eerst moest de videoref een goal van Raheem Sterling afkeuren voor voorafgaand buitenspel, daarna werd ook een goal van Liverpool uitgewist.

Virgil van Dijk had knap raak gekopt, maar zijn ploegmaat Endo had blijkbaar een fout gemaakt. Beide teams hadden meer dan genoeg kansen om de zege binnen te rijven in de reguliere speeltijd, maar de paal en de doelmannen stonden in de weg.

Diep in de verlengingen haalde Van Dijk zijn gram. De Nederlandse verdediger was opnieuw trefzeker met een kopbal en deze keer werd die niet afgekeurd. De vreugde van was groot bij Liverpool en zijn fans.

Zo neemt Jürgen Klopp op het einde van het seizoen al zeker afscheid met een trofee. Het is de derde finale die Klopp en Liverpool winnen van Chelsea: in 2022 verloor Chelsea zowel de finale van de League Cup als de finale van de FA Cup van Liverpool.