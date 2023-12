Jan Vertonghen open over mentale problemen: "Als ik foto's van toen zie, zie ik dat er iets mis was"

Lang dacht Jan Vertonghen (36) dat een hersenschudding de oorzaak was van de moeilijkste negen maanden uit zijn carrière. "Maar als ik nu terugkijk, denk ik dat het een mentaal/psychologisch probleem was", vertelt de verdediger van Anderlecht openhartig in de podcast MIDMID van Play Sports.

In april 2019 liep het mis voor Jan Vertonghen in de halve finale van de Champions League met Tottenham Hotspur. Tegen zijn ex-club Ajax kwam de verdediger in een luchtduel hard in botsing met doelman Onana en Toby Alderweireld.

De Rode Duivel probeerde nog voort te spelen, maar werd na 39 minuten toch naar de kant gehaald. "Ik had een bloedneus, ik stond wankel op mijn benen, ... Ik voelde me echt niet goed", vertelt Vertonghen in MIDMID.

"Ik weet nog dat ik me voor die wedstrijd al niet honderd procent voelde. Er was veel gebeurd in die tijd. De combinatie van die enorme klap en me niet goed voelen, heeft ervoor gezorgd dat ik nog 9 maanden last zou hebben. Het was een rare periode."

Vertonghen stond wel snel weer tussen de lijnen. Te snel? De Champions League-finale tegen Liverpool was "overleven", volgens de Rode Duivel. "Ik heb afgeteld naar de 90e minuut, ik was totaal niet aan het genieten. Op de terugweg naar het hotel ben ik zelfs in slaap gevallen op de bus."