Jan Vertonghen: "Door die klap tegen mijn hoofd tegen Ajax kon ik maanden niet brengen wat ik wou"

2020 is op sportief en extrasportief vlak niet het beste jaar uit het leven van Jan Vertonghen geweest, maar de laatste maanden lijken met de geboorte van zijn derde kind en zijn transfer naar Benfica veel positiever.

"Anderhalf jaar geleden zijn we beginnen te spreken over mijn aflopend contract bij Tottenham", vertelt Vertonghen. "Ik was er snel uit dat ik niet in de Premier League wou blijven. We wilden naar het zuiden: Spanje, Zuid-Italië, maar Sophie sprak meteen over Lissabon."

Snel zekerheid over zijn toekomst kreeg Vertonghen niet. "In januari was er nog niet veel interesse en dan werd ik een beetje zenuwachtig. Ik draaide absoluut niet mijn beste seizoen en dan was er nog de lockdown. Het EK viel weg, mijn contract liep af en eigenlijk was ik werkloos."