Onze reporter Björn Soenens ging in New York op bezoek bij Toumani Camara: "Ik heb nu twee thuishavens"

Mee in de kleedkamer met Toumani Camara. Onze Amerika-reporter Björn Soenens zakte dit weekend af naar het Barclays Center in Brooklyn om de enige Belg in de NBA aan het werk te zien. "Brussel zal altijd een deel van mij blijven", vertelde Camara na zijn wedstrijd over zijn bakermat in België.

New York: a concrete jungle where dreams are made of.

Zo ook die van Toumani Camara. Onze landgenoot kent dit seizoen een uitstekend debuut in de NBA en was dit weekend nog maar eens van onschatbare waarde voor zijn team Portland Trail Blazers bij de overwinning tegen Brooklyn.

Camara is op zijn 23e de enige Belg in de Amerikaanse basketbalcompetitie. Een droom die onder meer in vervulling is gegaan door een belangrijke move in zijn tienerjaren. Op zijn zestiende ruilde hij ons land voor een basketbalavontuur in Amerika.

"Ik ben nu bijna acht jaar weg in België", vertelt hij zelf. "Het voelt op dit moment dus alsof ik twee thuishavens heb. Ik heb van Portland mijn tweede thuis gemaakt, maar ik ben wel geboren en getogen in Brussel. Die stad heeft me gemaakt wie ik ben en zal altijd een deel van mij blijven."