Toumani Camara en Portland stuiten op onverzettelijke Luka Doncic

In de NBA heeft Toumani Camara (Portland) het vannacht mogen opnemen tegen Luka Doncic. De wedstrijd draaide uit op een duidelijke zege voor Dallas: 126-97.

Begin deze week stond Toumani Camara aan de kant met een lichte knieblessure, in Dallas was de Belgische forward alweer van de partij.

Hij zag hoe Luka Doncic de hoofdrol opeiste bij de Mavericks. De Sloveen maakte 41 punten, waarvan 30 in de eerste helft. Kyrie Irving stond hem bij met 29 punten.

Camara was in 20 minuten goed voor 10 punten en 5 rebounds.

In de tussenstand zijn de Trail Blazers 14e en voorlaatste in het Westen, Dallas is 7e.