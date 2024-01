Toumani Camara boekt 10e zege met Portland, LeBron James imponeert met dunk tegen Clippers

Toumani Camara heeft voor de 10e keer dit seizoen van de overwinning mogen proeven in de NBA. Onze landgenoot ging met de Portland Trail Blazers met 127-134 winnen bij de Brooklyn Nets.

Portland en Brooklyn maakten er een thriller van, want na de reguliere speeltijd stond het nog 115-115 gelijk.

Maar in de verlenging was Portland nagenoeg foutloos. Malcolm Brogdon scoorde 8 van zijn 18 punten in overtime en schonk de bezoekers zo een 10e overwinning van het seizoen.

Toumani Camara speelde 29 minuten en was goed voor 5 punten, 6 rebounds en een assist. Anfernee Simons was met 38 punten en elf assists de held van het team.

Met 10 zeges en 25 nederlagen neemt Portland de 14e en voorlaatste plaats in de Western Conference in. De Brooklyn Nets zijn 9e in de Eastern Conference.