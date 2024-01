Elise Mertens ruilde Hunter als dubbelpartner in voor Hsieh: "Een paar meningsverschillen"

"We hadden een paar meningsverschillen over zaken op, maar ook naast het terrein. Ik ben een veeleisend persoon voor wie het nooit goed genoeg is", glimlacht Mertens. "Ik wil altijd meer. En soms botst het."

"We zijn nog steeds goede vriendinnen", stipt Elise Mertens aan. "Het is niet dat we ruzie hebben, verre van."

Mertens dubbelt sinds dit jaar weer met Hsieh Su-wei uit Taiwan. "In Brisbane waren we nog niet op ons best, maar we moeten natuurlijk weer naar elkaar toegroeien en onze automatismen vinden."

"Ze won vorig jaar twee grandslamtoernooien (Roland Garros en Wimbledon, red.) en heeft dus meer ervaring dan Storm op dit moment."

Met Hsieh won Mertens in 2021 Wimbledon.