Elise Mertens wordt op Australian Open herenigd met Taiwanese dubbelpartner Su-Wei Hsieh

Na een jaartje dubbelen aan de zijde van Storm Hunters zal Elise Mertens de Australian Open aansnijden met een andere partner: de Taiwanese Su-Wei Hsieh (nummer 6 van de wereld in het dubbelspel).

Su-Wei Hsieh is geen onbekende voor Elise Mertens (nummer 2 van de wereld in het dubbelspel). Aan de zijde van de Taiwanese won Mertens 2 jaar geleden het dubbelspel in Wimbledon.

Het afgelopen jaar maakte Mertens het mooie weer aan de zijde van de Australische Storm Hunter.

Het duo won de toernooien in Guadalajara en Rome en werden op de WTA awards tot beste dubbelduo van het jaar gekroond.

Op de deelnemerslijst voor de hoofdtabel in het dubbelspel staan ook Greet Minnen en Yanina Wickmayer als duo in Melbourne ingepland, terwijl Kimberley Zimmermann een tandem vormt met de Nederlandse Bibiane Schoofs.

Bij de mannen zijn Sander Gillé en Joran Vliegen rechtstreeks verzekerd van een stek op de hoofdtabel van de Australian Open.