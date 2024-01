Thibaut Courtois vult palmares aan met 'Vrede op Aarde'-trofee: "Krijgt zeker plaatsje in prijzenkast"

2023 was een bewogen jaar voor Thibaut Courtois. Op persoonlijk vlak was er zijn groots opgezette huwelijksfeest, maar sportief viel er minder te lachen, met een veelbesproken aanvaring met bondscoach Domenico Tedesco en een zware knieblessure. Die blessure weerhield hem er niet van om in VRT1-programma 'Vrede op Aarde' een trofee in de wacht te slepen.

Drie weken geleden deed Thibaut Courtois uitgebreid zijn verhaal bij Sporza na zijn veelbesproken aanvaring met bondscoach Domenico Tedesco. Een interview dat heel wat stof deed opwaaien.



In 'Vrede op Aarde' kwam de doelman van Real Madrid nog even terug op het stormachtige tweede deel van zijn jaar. "Iedereen heeft er een mening over en dat mag. Maar ik denk dat mijn punt niet altijd wordt begrepen." Courtois geeft toe dat hij iets te emotioneel gereageerd heeft toen duidelijk werd dat hij de aanvoerdersband niet mocht dragen tegen Oostenrijk. "Ik heb misschien iets te snel een keuze gemaakt. Maar ik ben ook maar een mens met gevoelens, ik ben geen robot." "Veel mensen denken nu dat ik sowieso die match tegen Estland niet wou spelen, maar dat kopt niet. Ik had alles al geregeld om vandaar terug te kunnen keren naar Madrid." Op het EK zal hij er in ieder geval niet bij zijn. Niet zozeer door zijn ruzie met de bondscoach, wel door zijn blessure. "Zelfs al zou ik op het einde van het seizoen nog een match keepen voor Real, dan betekent dat nog niet dat ik 100% klaar zou zijn voor een EK." "Maar ik zal sowieso naar de matchen van de Belgen kijken. Dat heb ik ook gedaan toen ik geblesseerd was. Ik hoop dat ze zo ver mogelijk geraken. 2018 was tot nu toe onze grootste kans op een titel, misschien geraken we er nu nog dichterbij?"

Courtois wint 'Vredo op Aarde'-trofee

2023 eindigde door zijn blessure in mineur voor Thibaut Courtois, maar 2024 is alvast begonnen met een opsteker: een trofee! "Deze komt sowieso tussen al mijn andere trofeeën in mijn prijzenkast." Bekijk hieronder hoe hij de felbegeerde 'Vrede op Aarde'-trofee wist te winnen of kijk naar de volledige aflevering op VRT MAX.

Thibaut Courtois zette vandaag een volgende stap in zijn herstelproces: