"Bij Real Madrid is Thibaut Courtois een leider in de kleedkamer, ook zonder die band"

Het regent meningen en analyses na het explosieve interview van Thibaut Courtois (31) gisteren bij Sporza, maar hoe kijken ze in Spanje naar de affaire? De Real Madrid-volger van The Athletic schetst een duidelijk beeld: "We vinden het vreemd dat hij niet gerespecteerd wordt."

Thibaut Courtois domineert sinds gisterennamiddag de Belgische nieuwssites. In Spanje is men niet geschrokken van zijn beslissing om te passen voor het EK van aanstaande zomer. "Er waren al geruchten", duidt Mario Cortegana, Real Madrid-volger voor The Athletic, bij onze redactie. "Het nieuws werd wel positief onthaald door de aanhang van Real." Cortegana benadrukt tijdens het gesprek meermaals hoe geliefd Courtois in de Spaanse hoofdstad is. "Hij geeft zich altijd volledig voor Real Madrid, ook al is dat soms ten koste van de Rode Duivels." "Dat was anders bij Eden Hazard", vergelijkt de journalist. "Ik herinner me dat Courtois na een periode bij de nationale ploeg terugkeerde en Hazard nog wat langer bij de selectie bleef." "Dat hij het EK mist, is jammer, maar het lijkt me ook logisch als je kijkt naar de timing en de kalender." "Hij wordt ten vroegste in mei weer speelklaar verwacht. Dan lijkt een EK spelen mij niet de beste optie. Ook Real zal geen risico's willen nemen. Het is een verstandige beslissing."

Dialoog met de pers en de fans

Naast het fysieke luik speelt er natuurlijk nog iets: de persoonlijke vete met bondscoach Domenico Tedesco. "De bondscoach heeft zich niet correct gedragen", neemt de Real-volger een duidelijk standpunt in. "We vinden het vreemd - zo voelen wij het toch aan - dat hij niet gerespecteerd wordt." "Bij Real is Thibaut altijd een leider geweest in de kleedkamer, ook zonder die band. Iedereen - staf, ploegmaats, fans, bestuur en media - schat hem hoog in door hoe hij zich gedraagt." "Als Real verliest, dan komt Thibaut het uitleggen aan de pers en gaat hij in dialoog met de fans. Hij wordt hier op handen gedragen." "De laatste twee matchen zong Bernabeu zijn naam. Hij is de enige geblesseerde speler die dat kan zeggen. Dat betekent veel."

De laatste twee matchen zong Bernabeu zijn naam. Hij is de enige geblesseerde speler die dat kan zeggen. Dat betekent veel. Mario Cortegana (The Athletic) over Thibaut Courtois