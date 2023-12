Ontbreekt het Courtois aan respect bij Duivels? "Fout van hem om dat te associëren met aanvoerdersband"

In de bewuste wedstrijd tegen Oostenrijk in juni kreeg Lukaku en niet Courtois de band.

Wat ging er de afgelopen maanden om in het hoofd van Thibaut Courtois? Een vraag waar we gisteren uitgebreid antwoord op kregen. De doelman voelde zich te weinig gerespecteerd door de aanpak van bondscoach Domenico Tedesco in het geschil rond de kapiteinsband. "Al heeft dat niets met respect, maar wel met leiderschap te maken", oordeelt coachingexpert Katrien Fransen.

Een mooi gebaar, de excuses van Thibaut Courtois aan zijn collega-Duivels en de fans. "Al komen ze wel zes maanden te laat, wilde hij echt aan herstel werken in zijn relatie met Domenico Tedesco", oordeelt Katrien Fransen, experte in leiderschap en coaching aan de KU Leuven. "Ik stelde me de vraag of Courtois dat deed omdat hij recent tot het besef kwam dat hij een grote fout had gemaakt, of hij zijn imago probeerde redden. De timing doet me dat laatste vermoeden." Beter laat dan nooit, gaat een aloud gezegde. Al lijkt het water tussen de doelman en de bondscoach nu wel erg diep. "De excuses naar spelers en fans toe, zijn een goede eerste stap. De band met Tedesco is zeker nog niet in orde. Hij laat er weinig opening."

Respect krijg je door het gedrag dat je stelt. Katrien Fransen