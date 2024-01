Hans Vanwijn treft met Holon straks Oostende in CL: "Onderschatten hen niet, de 1e match wordt cruciaal"

In de Champions League basketbal treft landskampioen Oostende vanavond Hapoel Holon. De Israëlische club is sinds kort ook de werkgever van Belgian Lion Hans Vanwijn. Die kijkt uit naar het duel, maar is wel op zijn hoede voor Oostende. "We mogen hen zeker niet onderschatten", vertelt Vanwijn aan Sporza.

De inzet van de play-ins is een plek in 1/8e finales van de Champions League. Wie als eerste 2 wedstrijden wint, stoot door. Holon heeft in principe het thuisvoordeel tegen Oostende, maar door de oorlog in Gaza mag het niet meer Europees spelen in eigen zaal. "We spelen onze "thuismatchen" in Hongarije. We zijn hier al 2 dagen om de match tegen Oostende voor te bereiden", zegt Hans Vanwijn, die eind november tekende bij Holon. "Als we in onze eigen zaal hadden kunnen spelen met onze fans, denk ik dat wij zeker de favoriet waren geweest. Ook omdat wij de eventuele 3e match "thuis" spelen. Nu we op neutraal terrein spelen in Hongarije is het een ander verhaal. Zo zijn we het thuisvoordeel wat kwijt. Toch denk ik dat we zeker een goeie kans maken."

Volgende week in Oostende zal het leuk zijn om de familie weer te zien. Dat gebeurt niet zo vaak. Hans Vanwijn

Vanwijn is wel op zijn hoede voor de confrontatie met Oostende. "We mogen hen zeker niet onderschatten. De eerste wedstrijd vanavond zal meteen cruciaal zijn, want volgende week zullen zij in hun eigen zaal wél volop de steun hebben van hun supporters." Als Belg kijkt Vanwijn wel uit naar de match van volgende week in eigen land. "Ik denk dat het mijn 1e officiële wedstrijd wordt in België sinds mijn vertrek enkele jaren geleden. Voor mij is dat wel bijzonder, maar voor mijn ploegmaats wordt het een gewone wedstrijd." De match in Oostende geeft Vanwijn ook de kans om zijn familie nog eens te zien. "Er zal normaal wel wat tijd zijn om met het gezin door te brengen. Dat gebeurt niet zo vaak. Het zal leuk zijn om de familie weer te zien."

"Carrière weer op de rails krijgen bij Holon"

Met zijn transfer naar een club in conflictgebied deed Hans Vanwijn enkele weken geleden wel wat wenkbrauwen fronsen. De Belgian Lion verklaart zijn keuze voor Hapoel Holon. "Sportief gezien was het een gok, maar dit kwam voor mij op een perfect moment om na een moeilijke periode mijn carrière weer op de rails te krijgen. Voor mij was Holon op dit moment de beste keuze", legt hij uit. Vanwijn begon dit seizoen bij de Franse eersteklasser Gravelines, maar dat werd geen succes. "Ik sukkelde al sinds vorig seizoen met een enkelblessure. Door de vele trainingen in Frankrijk raakte ik niet uit die vicieuze cirkel. Daarom besloot ik zelf om te vertrekken bij Gravelines."

Sinds enkele weken voel ik me fysiek en mentaal weer beter. Dat is belangrijk om mijn oude niveau terug te vinden. Hans Vanwijn

Misschien net op tijd, want de Frans club verloor met kerst zijn hele hebben en houden bij een alles verwoestende brand. "Ik ben echt geschrokken van die beelden. Dat was heel onwezenlijk. Op die plek trainde ik een maand ervoor nog dagelijks. Ze zijn daar alles kwijt. Zo je sporthal verliezen is echt een klein drama." De forward beseft wel dat zijn statistieken in Frankrijk ondermaats waren. "Het was dan ook een makkelijke keuze toen ik kon tekenen bij een club die Champions League speelt. En sinds enkele weken merk ik dat ik me ook fysiek en mentaal weer beter voel. Dat is belangrijk om mijn oude niveau terug te vinden."

Van het conflict in Gaza merkt Vanwijn naar eigen zeggen weinig. "Je ervaart die situatie natuurlijk wel, maar als spelers zijn we ook veel in het buitenland. In januari zullen we bijvoorbeeld amper ter plaatse zijn. Voor de plaatselijke bevolking is het niet makkelijk. Zij proberen er het beste van te maken."

Beeld van de brand bij Gravelines:

