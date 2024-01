Het Europees avontuur van Oostende zit erop: Holon van Hans Vanwijn is te sterk in beslissende 3e match

Het Europese avontuur van Oostende zit erop voor dit seizoen. In de barrages voor de 1/8e finales verloor de Belgische kampioen dinsdagavond de beslissende 3e wedstrijd tegen Holon uit Israël met 78-72.



Net als de 1e wedstrijd werd ook dit duel afgewerkt in Hongarije, omdat Holon zijn thuiswedstrijden niet in eigen land mag spelen door de oorlog in Gaza.



De "thuisploeg" maakte ook de beste start, maar Oostende knokte zich mondjesmaat in de wedstrijd. Bij de rust (38-32) kon het nog alle kanten uit.



In een sterk 3e quarter ontbond Damien Jefferson zijn duivels, met de hulp van regisseur Van Rossom (8 assists). Bij het begin van het slotkwart kwam Oostende zelfs even aan de leiding, maar dan stokte het plots.



Bovendien kreeg de kustploeg in verdediging maar geen grip op de sterke Amerikaan Justin Smith, die zijn team met 28 punten aan de kwalificatie hielp. Bij Holon was Belgian Lion Hans Vanwijn in ruim 23 minuten goed voor 3 punten, 5 rebounds en 2 blocks.



Oostende kan zich nu helemaal focussen, want ook in de Beker van België is het al uitgeschakeld.