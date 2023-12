Oostende wint bloedstollende topper tegen Antwerp Giants, Bergen gunt Aalst geen kerstcadeau

Oostende heeft de kersttopper tegen Antwerp Giants met het kleinste verschil gewonnen: 69-68.



In een nerveuze clash voor een uitverkochte COREtec Dôme begon de thuisploeg beroerd aan de wedstrijd, maar de Giants waren te slordig om die aarzelende start écht af te straffen.



Ondanks de uitsluiting van coach Dario Gjergja knokte Oostende zich langzaam maar zeker in de match, gedirigeerd door uitblinker Ahmad (22 punten).



In een zenuwslopend slot was het die Ahmad die zijn team met een driepunter op voorsprong knalde, terwijl de Giants de aanval van de laatste kans verknoeiden. Zo staat Oostende nu alleen op kop.



Onderin het klassement heeft Aalst nipt naast zijn allereerste zege van het seizoen gegrepen. De thuisploeg had tegen rivaal Bergen een maximale voorsprong van 15 punten, maar in de 2e helft liep het mis. Met een late driepunter schonk Castlin de bezoekers alsnog de zege: 74-75.