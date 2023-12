Brand verwoest basketbalzaal van Franse eersteklasser Gravelines : "Alles in rook opgegaan"

90 brandweermannen werden gisteren omstreeks 13 uur opgetrommeld in Grevelingen, in de Franse Westhoek. Er was brand uitgebroken in het zwembad van sportcentrum Sportica en door de strakke wind verspreidden de vlammen zich snel.

De brandweer probeerde de vuurzee onder controle te krijgen om onder meer de basketbalzaal te beschermen, maar de houten structuur van het gebouw van twee verdiepingen maakte dat onmogelijk.

Pas rond 17 uur was de brand onder controle. Het zwembad, de cafetaria en de basketbalzaal van eersteklasser Gravelines zijn verwoest, ook de tennisbanen zijn zwaar beschadigd.

"Alles is in rook opgegaan", zei Christian Devos, voorzitter van Gravelines. "Veertig jaar in de Sportica zijn weg."

Het bleef wel bij materiële schade. "Als het druk zou geweest zijn in het zwembad, of als er een training zou geweest zijn, zou het catastrofaal geweest zijn", aldus Devos. "Gelukkig was alles wegens onderhoud gesloten en was er geen training op kerstdag."

Gravelines is zeventiende en voorlaatste in de competitie. Donderdag zou het Parijs, tweede in de stand, ontvangen, maar dat gaat niet door.