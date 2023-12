Antwerp Giants en Oostende blijven samen leider na nieuwe zeges in BNXT League

Antwerp en Oostende hebben vrijdagavond beide een zege geboekt op de dertiende speeldag van de BNXT League. De twee clubs blijven zo samen leider met 24 punten uit dertien wedstrijden.

De Giants ondervonden niet te veel hinder tegen de Leuven Bears, die vrijwel de hele wedstrijd onder lagen. De Antwerpse bezoekers haalden het met duidelijke 67-94 cijfers.

Oostende kende daarentegen geen vanzelfsprekende avond op bezoek bij Brussels. De kustploeg ging met een 35-32 achterstand de rust in, maar maakte die in het daaropvolgende kwart (20-26) wel meteen goed.

Oostende won uiteindelijk comfortabel met 64-76. Met 28 punten was de Amerikaan Damien Jefferson de meest productieve speler op het veld.

Middenmoter Luik haalde het verrassend van nummer drie Limburg, dat ondanks een late remonte met 82-87 ten onder ging. In de stand worden de Luikenaars met 19 punten zevende. Limburg blijft derde met 21 stuks.

Bergen hield de punten thuis tegen Mechelen, dat verloor met 91-80. De thuisploeg had genoeg aan een sterk wedstrijdbegin (21-14) om de zege over de streep te trekken. De bezoekers wisten hun vroege achterstand niet meer uit te wissen. Bergen (15 ptn) blijft wel voorlaatste in de stand, Mechelen (20) is vierde.

In de laatste wedstrijd van de avond boekte Charleroi een nipte 83-81 zege tegen Kortrijk. De Henegouwers (19 ptn) zijn achtste in de stand, Kortrijk (20) is zesde.