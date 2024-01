Beerschot wil promoveren met Dirk Kuyt: "Ik moet zelf naar de achtergrond verdwijnen"

De Challenger Pro League is een attractie rijker: Dirk Kuyt (43) is voorgesteld als trainer bij Beerschot. De ambities werden duidelijk uitgesproken en Kuyt is enthousiast om het doel van Beerschot waar te maken. "De uitdaging is moeilijk, maar ik mag hier met een heel mooi team werken."

Er was behoorlijk veel pers afgezakt naar Het Kiel. Dirk Kuyt is dan ook geen kleine garnaal. "Maar het is mijn doel om naar de achtergrond te verdwijnen. De spelers moeten in de schijnwerpers staan. We moeten samen keihard werken om hen te laten shinen", gaf de Nederlander bij zijn voorstelling mee. Kuyt hield "een positief gevoel" over aan zijn eerste werkdag. "Op het weer na, al zijn we dat wel gewoon in Nederland", knipoogde de voormalige speler van Liverpool. Beerschot is de tweede club die Kuyt zal trainen. "Na ADO Den Haag was ik op zoek naar een nieuwe uitdaging. Ik heb mijn tijd genomen tot Beerschot wilde praten. Hun verhaal sprak me enorm aan." "Ze zijn ambitieus en ze willen naar het hoogste niveau. De spelers willen dat, ik ook. Er was nog interesse, zeker uit Turkije, maar de voorwaarden moesten optimaal zijn en dat is hier het geval."

"De organisatie is goed en er staat een goed elftal", analyseert Kuyt. Nochtans heerst er bij Beerschot ook onzekerheid rond de eigendomsstructuur en de overnameplannen die al een tijdje op tafel liggen. "Ik heb mensen boven mij die heel goed werken en die hebben aangegeven waar we naartoe willen, wat de mogelijkheden zijn en wat het perspectief is op korte en lange termijn." Dat de club te koop staat baart hem dan geen zorgen? "Als je zekerheid wil in het leven, dan moet je niet in het voetbal werken. Morgen kan alles anders zijn. Dat hoort bij deze wereld." "Misschien zijn sommige zaken voor de buitenwereld niet duidelijk, maar voor mij wel. Dat is bepalend geweest in mijn keuze." Het doel van de coleider - promotie - schrikt Kuyt alvast niet af. "Ik ben het gewend om aan de top te werken en om onder druk te presteren." "De uitdaging is zeker moeilijk, want meerdere ploegen hebben een groter budget, maar ik mag met een heel mooi team werken."

Geen wereldcoach

Voorzitter Francis Vrancken moest met Beerschot snel schakelen na het onverwachte vertrek van Andreas Wieland. "We hebben snel contact gehad en het gevoel was goed." "Dirk was onmiddellijk beschikbaar, heeft een mooi verleden als voetballer en is klaar om resultaten te boeken als coach. We kennen hem als speler en we kijken uit of hij als coach met dezelfde drive successen kan boeken." "We staan voor een belangrijke periode, want we kunnen promoveren. We zien in hem de ideale persoon om die ambitie waar te maken."

