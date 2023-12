BEKIJK: Pieter Devos wuift paard van olympisch brons uit in Mechelen: "Jij leerde me de kostbaarste les"

Vanavond slaat de Belgische paardensport een bladzijde om, Pieter Devos in het bijzonder: de ruiter wuift op de Kerstjumping in Mechelen zijn olympische merrie Claire uit richting pensioen. Op Claire pakte Devos met het Belgische jumpingteam brons in de landencompetitie van Tokio 2021. Devos neemt in een pakkend filmpje afscheid van zijn paard.

"Toen ik je als tweejarige in de wei over takken zag springen, wist ik dat je speciaal zou zijn", opende Devos zijn adieu.



En hun relatie werd heel bijzonder: "Nog nooit eerder had een paard me zo op de proef gesteld als jij. Jij leerde me de kostbaarste les die ik ook heb gekregen: jij leerde me geduld te hebben."



En dat loonde: Grand Prix-zeges, Nations Cup-overwinningen én in 2019 ook de Europese titel met België. In 2021 op het hoogste toneel volgde samen met Jérôme Guery en Grégory Wathelet de olympische medaille voor België.



"Vanuit het diepst van mijn hart: Claire, bedankt!"