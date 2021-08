Brons! Jumpingruiters bezorgen België alsnog een 6e medaille

De Belgen waren vooraf gebrand op een goed resultaat in de teamcompetitie en dat gevoel werd nog wat aangewakkerd na een teleurstellende individuele finale. Pieter Devos, de invaller voor ons land met Claire Z, kwam als eerste de piste in. Hij begon goed aan de competitie met 4 strafpunten nadat hij een balk uit de lepel tikte op een oxer.

Jérôme Guery was ons tweede ijzer in het vuur. Quel Homme De Hus sprong al een uitstekend toernooi en dat was nu niet anders. Hij bleef foutloos en na twee combinaties kwam België zo terecht op de vierde plaats, met evenveel strafpunten als de Verenigde Staten en Zweden maar met een tragere tijd.

Wathelet wist als derde man dus wat hij moest doen: een foutloze ronde neerzetten. Dat lukte hem niet want hij verzamelde op de rug van Nevados 8 strafpunten na onder andere een fout op de driesprong. Zo leek de medaillehoop voor het Belgische team vervlogen.

Zeker omdat daarna de Verenigde Staten en Zweden het bij 4 strafpunten hielden. Frankrijk, met amper 2 strafpunten na 2 combinaties, leek op weg naar goud. Maar bij Penelope Leprevost liep het helemaal fout. Vancouver De Lanlore weigerde twee keer en zo werd ze uitgesloten. Een drama voor Frankrijk, maar in de Belgische box klonk er toch gejuich. Het is niet de mooiste manier om een medaille te winnen, maar het brons was binnen met 12 strafpunten.