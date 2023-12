Referee Department kan nog niets zeggen over herspelen van Anderlecht-Genk: "Maar zijn ons bewust van fouten"

Het laatste woord is nog lang niet geschreven over de penaltyfase in de wedstrijd tussen Anderlecht en Genk. Met grote ogen werd uitgekeken naar een antwoord van het Referee Department, maar dat mag het niet geven. "We mogen er niet over communiceren op voorhand door de procedure die loopt", klinkt het. Al steekt Frank De Bleeckere wel zijn hand in eigen boezem.

5 januari. Dat wordt de datum waarop KRC Genk een eerste signaal kan ontvangen over het al dan herspelen van de wedstrijd tegen Anderlecht. "Dan wordt de klacht behandeld, daarna volgt een advies naar de Disciplinaire Raad, dat later een uitspraak zal doen", zegt Frank De Bleeckere in Under Review. "Tot dan mag er geen communicatie over zijn, omdat er een procedure is opgestart na de klacht van Genk." Een tipje van de sluier krijgen de Limburgers dus nog niet. Wel geven de Belgische scheidsrechters zonder schroom toe dat ze grote fouten maakten. "We zien dat niet graag", zucht De Bleeckere. "Onze scheidsrechters zijn zich zeer bewust van hun fouten. Er zit enorm veel druk op de arbitrage, dat is deels ook logisch als je driemaal op rij een fout maakt met grote gevolgen. We zijn ons bewust van dat we ons moeten herpakken."

Het zijn fouten die kunnen blijven gebeuren, die gaan niet weg door technologie. Frank De Bleeckere