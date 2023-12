Met stip in agenda genoteerd: Red Flames spelen barragematchen tegen Hongarije op 23 en 27 februari

De Red Flames treffen Hongarije op 23 en 27 februari om hun plekje in de A-divisie van de Women's Nations League te verzekeren. De Belgische voetbalvrouwen spelen die barragematchen na hun derde plek in een groep met Nederland, Engeland en Schotland.

"Een stugge tegenstander", zo beschreef bondscoach Ives Serneels Hongarije.

De Red Flames wisten eerder deze maand dat de Hongaarse vrouwen hun tegenstander zou worden in de barrages om in de A-divisie te blijven van de Women's Nations League.

Nu kunnen ze zich ook voorbereiden op een datum: 23 februari staat de eerste ontmoeting op de planning.

Als de Red Flames zich kunnen handhaven in de A-divisie, is de weg richting het EK van 2025 in Zwitserland een stuk eenvoudiger. De kwalificaties zijn ingedeeld volgens het systeem van de Nations League, met drie divisies.

In de A-divisie plaatsen de eerste twee van de vier poules zich rechtstreeks voor het EK, de nummers drie en vier spelen barrages (die uit twee rondes bestaan). Via de B-divisie kan het EK enkel bereikt worden via barrages.