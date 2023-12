1e, 2e of 3e: de 3 scenario's en de gevolgen voor de Red Flames in de Nations League

1. De Red Flames worden groepswinnaar

Belangrijk detail: als gastland Frankrijk de finale van de Nations League zou bereiken, brengt ook de derde plek in de Final Four een ticket voor Parijs met zich mee. Een eventuele troostfinale zal dan met veel interesse worden gevolgd.

Bij een overwinning in die wedstrijd volgt natuurlijk de finale die automatisch recht geeft op deelname aan de Olympische Spelen in Parijs. Een unieke kans voor de twee finalisten en hopelijk dus ook voor de Flames.

In dat geval volgt in de Final Four een duel tegen een andere groepswinnaar uit divisie A. Een confrontatie met de Spaanse wereldkampioenen behoort dus tot de mogelijkheden. De loting is op 11 december.

Als de Red Flames vanavond winnen in Tilburg en Engeland niet wint van Schotland, dan worden de Belgische voetbalvrouwen groepswinnaar in hun poule van de Nations League.

2. De Red Flames eindigen 2e

Als de Flames nog eens stunten tegen Nederland, is de Final Four nog geen zekerheid.

Engeland heeft een puntje voorsprong en als de logica gerespecteerd wordt, dan kloppen zij Schotland en worden zij bij Belgische winst alsnog groepswinnaar.

Een tweede plaats is altijd zuur, maar hoeft voor de Flames op zich geen drama te zijn.

Als runner-up zijn de Flames zeker dat ze in de A-groep blijven en dat is dan weer belangrijk voor de kwalificatiecampagne voor het EK in 2025.

Bij het behoud in divisie A zijn de Flames bij de kwalificaties namelijk zeker van minstens play-offs voor een EK-ticket. Een tweede plaats vergroot de kansen op een EK-deelname dus aanzienlijk.

Het scenario kan zelfs nog gunstiger: als de Flames in de EK-kwalificatie hun groep winnen of als tweede eindigen, plaatsen ze zich zelfs rechtstreeks. Iets wat enkel mogelijk is vanuit de hoogste A-divisie.

In de top 2 eindigen is dus de boodschap.

Die 2e plaats kan overigens ook als de Belgen een punt pakken tegen Nederland én als Engeland verliest van Schotland. Het doelsaldo geeft dan het voordeel aan de Flames.