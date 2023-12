Red Flames spelen barrage tegen Hongarije om in A-divisie te blijven

De Red Flames speelden een schitterende Nations League-campagne en deden tot de laatste speeldag mee voor groepswinst. Uiteindelijk moesten ze tevreden zijn met plek 3 en dat betekent een barrage overleven om in de hoogste divisie te blijven.

Tijdens de loting in Nyon werden de Flames gekoppeld aan Hongarije. De Hongaren werden 2e in hun poule in de B-divisie. De heen- en terugmatch zijn voorzien tussen 21 en 28 februari. Hongarije speelt eerst thuis, de return vindt plaats in België.

Schakelen de Flames Hongarije uit, dan blijven ze in de volgende Nations League in de A-divisie. Slagen ze daar niet in, dan treden ze aan in de B-divisie. Dat is belangrijk met oog op het EK. Als de Red Flames zich kunnen handhaven in de A-divisie, is de weg richting het EK van 2025 in Zwitserland een stuk eenvoudiger.

De kwalificaties zijn ingedeeld volgens het systeem van de Nations League, met drie divisies. In de A-divisie plaatsen de eerste twee van de vier poules zich rechtstreeks voor het EK, de nummers drie en vier spelen barrages (die uit twee rondes bestaan). Via de B-divisie kan het EK enkel bereikt worden via barrages.

In de Final Four werd Nederland, de winnaar uit de groep met België, gekoppeld aan wereldkampioen Spanje in de halve finales. Frankrijk neemt het op tegen Duitsland. De finale en de wedstrijd om de derde plaats worden op 28 februari gespeeld.