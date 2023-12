POLL: Helft van Sporza-stemmers gelooft sowieso niet in EK-kansen Rode Duivels, met of zonder Courtois

De Rode Duivels zullen het op het EK in Duitsland zonder hun vaste doelman moeten stellen. Voor bijna 40% is van de mensen die stemden in onze poll is dat geen probleem: zij geloven nog altijd in de EK-kansen van België. Bijna 50% van de stemmers is sowieso niet overtuigd van de Rode Duivels, met of zonder Courtois. Bekijk hier de resultaten van onze poll.