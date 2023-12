Biatleet Florent Claude eindigt als 28e in massastart, maar onthoudt "mooie week"

Drie missers braken Florent Claude zuur op in de massastart.

Florent Claude heeft zondag geen vervolg kunnen breien aan zijn topresultaten in Lenzerheide (Zwitserland). De Belgische biatleet eindigde in de massastart op de 28e plaats. De overwinning was voor de Noor Johannes Thingnes Bø.

Dankzij zijn knappe 12e plaats op de sprint en 13e plaats op de achtervolging mocht Florent Claude vandaag starten in de eerste massastart (15 kilometer met 4 keer schieten) van het seizoen in Lenzerheide (Zwitserland). Claude lag na de eerste schietronde op de elfde plaats, maar telkens één misser in zijn volgende schietbeurten deden hem terugvallen naar de 28e plaats aan de finish. "Ik onthoud vooral de mooie week in Lenzerheide", vertelde Claude na de race. "Het was moeilijk om het hoge ritme van de concurrentie te volgen en dus was het een minder resultaat." Claude heeft drie WB-weekends op een rij achter de rug. "Nu volgen enkel dagen rust en dan bouw ik met Kerst opnieuw op met enkele trainingsdagen voor de "Biathlon auf Schalke"-show, waar ik een team vorm met Lotte Lie."

Vijfvoudige wereldkampioen mag niet starten na schietincident

Opvallend, de Noorse vijfvoudige wereldkampioen Sturla Holm Laegreid kreeg een startverbod voor de massastart, omdat hij de veiligheidsregels had overtreden tijdens een incident met een geweer in het Noorse teamhotel. Hierbij werd een schot afgevuurd tijdens een training waarbij het niet de bedoeling was dat er munitie in de geweren zat. Normaal gebruiken biatleten bij zulke trainingen lege magazijnen, maar die van Laegreid bevatte, weliswaar per ongeluk, een geladen patroon. De afwezigheid van Laegreid hield de Noren niet tegen om het volledige podium van de massastart te bezetten. Johannes Thingnes Bø bleef zijn landgenoot Johannes Dale Skjevdal en zijn broer Tarjei Bø voor.