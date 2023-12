Biatleet Florent Claude snuffelt aan de top 10 in de sprintrace in Lenzerheide

Florent Claude is 12e geworden in de sprintrace van de Wereldbeker biatlon in Lenzerheide. De Duitser Benedikt Doll was de beste.

Florent Claude maakte in Lenzerheide (Zwi) geen enkele fout in het schieten, net als winnaar Benedikt Doll. Claude kwam 1'14" na de Duitser binnen, op de 12e plaats, zijn beste resultaat van het seizoen.



Voor de 33-jarige Doll is het de 5e WB-zege uit zijn carrière, de 3e in een sprint.



De Noor Johannes Thingnes Boe maakte één schietfout en eindigde zo op de 2e plaats. Zijn broer Tarjei blijft nog altijd aan de leiding in het algemene wereldbekerklassement.