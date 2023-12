Pidcock start "zonder verwachtingen" in veld, want doelen liggen later: "Ik wil in Tour voor klassement gaan"

Niet alleen wereldkampioen Mathieu van der Poel duikt vandaag voor het eerst het veld in, maar ook ex-wereldkampioen Tom Pidcock. Al zullen hun verwachtingen misschien anders liggen. "Ik ga elke minuut nodig hebben vandaag om mijn techniek te oefenen", vertelt de Brit in Herentals.

Hij had de vraag misschien niet helemaal begrepen, maar het Nederlands van Tom Pidcock gaat steeds vlotter. "Het is leuk om terug te zijn", vertelde hij in het Nederlands.



"Ik heb geen verwachtingen vandaag, want ik heb maar één crosstraining gedaan. We zullen dus zien." "Mijn conditie is goed, maar mijn techniek... Ik zal elke minuut nodig hebben om vandaag mijn techniek te oefenen", lachte hij. "Stap voor stap." Over zijn concurrent Mathieu van der Poel heeft hij minder twijfels. "Mathieu is altijd goed in het veld. Vandaag zal geen uitzondering zijn."

Zo laat op het seizoen een WK rijden is moeilijk, want dan wil ik me er ook 100 procent op voorbereiden. Tom Pidcock

Pidcock beperkt zijn programma tot 10 veldritten dit seizoen. "Ik heb veel grote doelen in de zomer, dus de winter gebruik ik als voorbereiding." Ook het WK slaat de Brit daarom over. Om het uit te leggen schakelt hij zelfs even over naar het Engels. "Het wordt een lange zomer met de Tour en de Olympische Spelen. Om dan nog zo laat een WK veldrijden (op 4 februari) te doen, is moeilijk." "En als ik naar het WK ga, wil ik me daar 100 procent op voorbereiden uit respect voor het evenement. Ook mentaal is dat moeilijk. Wout van Aert verloor vorig jaar en vertelde dat dat moeilijk was voor hem tijdens het wegseizoen." "Ik wil dus genieten van de kerstperiode en me voorbereiden op het wegseizoen."

Pidcock: "Ik wil me in de Tour focussen op het algemene klassement"