Paul Herygers verwacht meteen zegereeks Van der Poel: "De rest heeft de strijdbijl al een beetje begraven"

Paul Herygers bij de Skiberg, de scherprechter in de veldrit van Herentals.

De intrede in het veld van Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) boezemt veel collega-veldrijders angst in. Terecht, denkt veldritdier Paul Herygers: "Ik denk dat hij misschien wel elke wedstrijd naar zijn hand zal zetten", voorspelt de cocommentator van Ruben Van Gucht.

"Mathieu is een straffe kerel. Ik vermoed dat hij de man van het seizoen zal worden." Paul Herygers steekt het niet onder stoelen of banken, volgens hem zouden we vanaf vandaag wel eens vertrokken kunnen zijn voor een lange reeks Mathieu van der Poel-overwinningen in het veld. "Van der Poel is in zijn eerste cross vandaag meteen de grote favoriet. Ik durf al verder vooruit te blikken en denk dat hij misschien wel elke wedstrijd naar zijn hand zal zetten." Het is al meer dan 10 maanden geleden dat Van der Poel nog eens aan de start van een cross stond. "We hebben hem dit seizoen inderdaad nog niet gezien, maar ik ga ervan uit dat hij heel goed in zijn vel zit." "Van wat ik verneem, kijkt hij ernaar uit om te crossen. Het wordt met 14 crossen op zijn programma een korte maar pittige interventie."

Van Aert en Pidcock met andere doelen

Wout van Aert (8 crossen) en Tom Pidcock (10 crossen) rijden een nog gebalder veldritprogramma dan Van der Poel (14 crossen). "Ik vind dat een logische keuze", aldus Herygers. "Ik denk dat de druk wat van de ketel is en dat iedereen de strijdbijl een beetje begraven heeft." Waarom? "Omdat ze allemaal misschien wel denken dat Van der Poel meteen zal domineren. Ze denken dan bij zichzelf: "We gaan behoedzaam met onze krachten om en zullen andere doelen vooropstellen."" Bij Van Aert zijn die andere doelen in de eerste plaats de voorjaarsklassiekers. Bij Pidcock staat 2024 in het teken van olympisch goud in het mountainbiken.

