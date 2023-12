Christoph Roodhooft verwacht "meer dan degelijke" Van der Poel en betreurt WK-afzeggingen van Van Aert en Pidcock

In Herentals zien we morgen voor het eerst deze winter wereldkampioen veldrijden Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) aan het werk. "Als Mathieu straks een slecht voorjaar rijdt, zullen we niet met een beschuldigende vinger naar die 14 crossen wijzen", zegt zijn ploegmanager Christoph Roodhooft.

Een weekje vroeger dan gepland speldt Mathieu van der Poel een rugnummer op zijn regenboogtrui in het veld. Normaal gezien was Mol (op 22 december) de eerste cross in zijn agenda. Maar enkele dagen geleden besliste Van der Poel om morgen in Herentals al zijn crossfiets van stal te halen. Waarom? "We zijn eergisteren thuis gekomen van onze stage in Spanje. Het gat tussen thuiskomen van Spanje en de eerste cross in Mol was toch vrij groot", legt ploegmanager Christoph Roodhooft uit.



"Mathieu had het idee om dat gat wat kleiner te maken met een extra wedstrijd. Dat is leuk, want Herentals is voor ons een cross voor eigen volk."

Het hogere doel ligt anderhalve maand na het WK veldrijden met de Ronde van Vlaanderen en de week erna. Christoph Roodhooft (manager Alpecin-Deceuninck)

Na wekenlang de benen warmdraaien onder de Spaanse zon luidt de grote vraag: hoe is het gesteld met Van der Poels vormpeil? "Ik verwacht morgen een meer dan degelijke Mathieu in Herentals", zegt Roodhooft. "Hij is zeker goed genoeg."



Goed genoeg om meteen op het hoogste schavotje te blinken?



"Toen Mathieu in het verleden aan zijn veldritseizoen, weg- of MTB-seizoen begon, was hij meestal vrij dicht bij de zege. Ik verwacht dat morgen ook wel." Roodhooft kijkt vooral naar de langere termijn. "Voor ons is het belangrijk dat hij goed kan werken richting het WK. Het hogere doel ligt dan nog eens anderhalve maand later met de Ronde van Vlaanderen en de week erna."

WK zonder 2 van de Grote Drie

Van de Grote Drie rijdt Van der Poel met 14 crossen opvallend meer in het veld dan die andere 2 wegrenners: Tom Pidcock (10 crossen) en Wout van Aert (8 crossen).



Vreest Roodhooft niet dat zijn poulain straks minder fris aan de klassiekers zal beginnen? Iets wat Wout van Aert deze winter koste wat kost probeert te voorkomen.



"We zijn daar niet bang voor", zegt Roodhooft. "We hebben het nu al een aantal jaren op deze manier aangepakt en het is telkens goed gegaan." "Als het straks slecht zou gaan in het voorjaar, zullen we niet met een beschuldigende vinger naar die 14 crossen wijzen."



Ik vind het jammer dat die 2 andere er niet bij zullen zijn op het WK. Een WK met de beste crossers is altijd het mooiste. Christoph Roodhooft (manager Alpecin-Deceuninck)