Pidcock rijdt 10 veldritten dit seizoen: start in Herentals, (nog) geen WK

Tom Pidcock wil Wout van Aert en Mathieu van der Poel nog niet tegen het lijf lopen in zijn eerste veldrit van het seizoen. Hij opent in het weekend van 16 december met de X2O-cross in Herentals en de Wereldbeker in Namen.

Met twee crossen in de benen is de ex-wereldkampioen wel klaar voor een duel tussen de Grote Drie. In Antwerpen en Gavere staan Pidcock, Van Aert en Van der Poel tegenover elkaar.

Zo volgen er 4 duels, want ook in Hulst en Koksijde staan ze alle drie aan de start. In Diegem en Zonhoven moet Pidcock alleen met Van der Poel proberen af te rekenen.

Het WK staat net als bij Wout van Aert nog niet op het programma voor Pidcock. Of hij alsnog naar Tabor afzakt op 4 februari, is nog onduidelijk. De Brit sluit voorlopig op 21 januari zijn maand in het veld af met de Wereldbeker in Benidorm.