Ankaragücü moet 5 wedstrijden achter gesloten deuren spelen na aanval op scheidsrechter

Scheidsrechter Meler kreeg afgelopen maandag een slag in het gezicht van Ankaragücü-voorzitter Faruk Koca. Op de grond werd hij nog geschopt door twee andere leden van de thuisploeg.

Koca gaf dinsdag zijn ontslag als voorzitter van de club en werd ook gearresteerd door de Turkse politie, net als de andere verdachten. De Turkse voetbalbond gaf Koca intussen een levenslange schorsing. Alle voetbalwedstrijden in Turkije werden opgeschort tot volgende week dinsdag.

Meler kon woensdag het ziekenhuis in Ankara verlaten. Hij liep bij de aanval een bloeding op bij zijn linkeroog en nekklachten. Bij het verlaten van het ziekenhuis gaf hij aan een klacht te zullen indienen tegen Koca.

Volgens de Turkse pers zou Koca ook zijn ontslag hebben aangeboden bij de AKP, de politieke partij van president Recep Tayyip Erdogan. De (oud-)voorzitter werd in 2002 en 2007 twee maal verkozen voor de partij. Hij werd genoemd voor het burgemeesterschap in Ankara. Er zijn in Turkije eind maart volgend jaar lokale verkiezingen.