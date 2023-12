Schandaal in Turkije: ref krijgt vuistslag van voorzitter en wordt in elkaar getrapt, competitie stopgezet

Ver over de grens van het toelaatbare. In de Turkse eerste klasse eindigde de match tussen Ankaragücü en Rizespor met een zwaar geval van agressie tegenover de ref. De voorzitter van de thuisploeg mepte de scheidsrechter in zijn gezicht, terwijl de man op de grond lag moest hij ook nog eens trappen incasseren. De Turkse voetbalfederatie heeft beslist om de competitie voor onbepaalde duur stop te zetten.