Camara en Portland gaan opnieuw onderuit, 17e nederlaag op een rij voor de Spurs van Wembanyama

Camara stond in de basis bij Portland. Zijn cijfers: 7 punten, 4 assists en 4 rebounds in 37 minuten.

Na een jumpshot van Shaedon Sharpe kwamen de bezoekers even op voorsprong in het vierde kwart (120-121), George en Leonard stelden orde op zaken voor de thuisploeg.

December is voorlopig geen hoogvlieger voor de Portland Trail Blazers van onze landgenoot Toumani Camara . Na nederlagen tegen Utah, Golden State en Dallas verloren ze ook van de LA Clippers.

Houston, we have a problem

4 nederlagen op een rij is lang niet zo rampzalig als de negatieve reeks van de San Antonio Spurs. Daar is het optimisme rond Victor Wembanyama al even gaan liggen, het team verloor al voor de 17e keer op een rij.

15 punten en 18 rebounds van de Franse reus bleken onvoldoende in Houston. De Spurs gingen met 93-82 onderuit.

Op de koop toe verdraaide Wembanyama zijn enkel.