Camara schittert met 13 rebounds tegen Curry en co., maar kan nipte nederlaag Portland niet afwenden

Na enkele dagen rust door het In-Season Tournament moesten de Portland Trail Blazers woensdagnacht weer vol aan de bak in de NBA. Tegen het sterrenteam van Golden State Warriors konden de Blazers wel geen beroep doen op center Deandre Ayton en scherpschutter Jerami Grant.

Maar de leemte die Ayton achterliet onder de korf vulde Toumani Camara bij de Blazers met verve op. Tegen Stephen Curry en co. toonde Camara opnieuw zijn kwaliteiten als allround verdediger. Hij plukte een persoonlijk record van 13 rebounds en droeg ook offensief zijn steentje bij met 6 punten en 2 assists.

De Blazers konden wel opnieuw een beroep doen op sterspeler Anfernee Simons. De shooting guard miste heel wat wedstrijden door een vingerblessure, maar was bij zijn comeback meteen van levensbelang met 28 punten. Mede door zijn toedoen konden de Blazers met een 86-84-voorsprong aan het laatste kwart beginnen.

Maar net als tegen het Milwaukee van Giannis Antetokounmpo kon Portland de zege finaal niet over de streep trekken. De onvermijdelijke Stephen Curry maakte in money time weer het verschil voor de Warriors met enkele bommetjes. Zo werd het nog 110-106. Portland is voorlaatste in de Western Conference, Golden State elfde.