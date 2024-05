Lorena Wiebes zet massasprint in Ronde van Burgos met gemak naar haar hand

De derde etappe in de Ronde van Burgos is een prooi geworden voor Lorena Wiebes (SD Worx-Protime). De pijlsnelle Nederlandse nam een massasprint na een heuvelachtige etappe met overmacht voor haar rekening. Ploeggenote Demi Vollering trekt met de leiderstrui naar de slotetappe.

Een tweede groepssprint in de Ronde van Burgos, een tweede massale valpartij. Net als eergisteren werd de finale van de etappe ontsierd door een stevige smak in het peloton.

Lorena Wiebes bleef wel overeind en maalde er niet om. De Nederlandse had na een heuvelachtige etappe van 122 kilometer duidelijk nog heel wat in de tank.

Ze maakte het werk van haar ploeggenotes met veel bravoure af en had op de streep enkele lengtes over op de Franse Copponi en de Nederlandse Van der Duin. Voor Wiebes is het al de 7e seizoenszege.

Ploeggenote en leidster Demi Vollering kwam niet in de problemen en heeft ook morgen de leiderstrui om de schouders. Dan wacht de slotetappe met in het laatste uur een klim van eerste categorie.