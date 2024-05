Veelgeroemde Roberto De Zerbi stopt bij Brighton na dit seizoen

Brighton en coach Roberto De Zerbi hebben in onderling overleg beslist om aan het einde van het seizoen uit elkaar te gaan. Met bijwijlen weergaloos voetbal liet de Italiaan Brighton een tijdje meedraaien in de top, maar in de tweede seizoenshelft was de magie toch wat uitgewerkt.

Roberto De Zerbi nam in september 2022 de teugels bij Brighton over van de succesvolle Graham Potter, die inging op een aanbieding van Chelsea.



De zware voetstappen die Potter bij Brighton had achtergelaten bleken geen probleem voor De Zerbi, die meteen zijn stempel op het team drukte. Het voetbal dat Brighton meer dan een jaar lang bracht, werd alom geroemd.



De Zerbi leidde Brighton naar een 6e plaats in de competitie en leek - ondanks een aderlating op de transfermarkt - dit seizoen nog beter te doen. Maar de terugronde was er duidelijk te veel aan.

De thuismatch tegen Manchester United wordt De Zerbi's laatste match als coach van Brighton. Zijn contract wordt in onderling overleg ontbonden.



"Roberto heeft ons twee schitterende seizoenen geschonken, waarbij hij de club onder meer voor het eerst Europa binnenloodste", zegt voorzitter Tony Bloom, ook de sterke man van Union.



"We hebben beslist om het contract te ontbinden, omdat dat ons de tijd geeft om het nieuwe seizoen te plannen en Roberto voldoende tijd geeft om zijn toekomst uit te stippelen."

De Zerbi werd al gelinkt met Bayern München en Juventus. Die laatste club ontsloeg gisteren nog coach Massimiliano Allegri.