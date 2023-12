Net geen eerste "double-double" voor alomtegenwoordige Camara, die wel verliest van Doncic

Die 14 punten zijn opnieuw een persoonlijk record voor Camara (en voor een Belg tout court) in de NBA. Een kanttekening: voor zijn 6 gemaakte shots had hij wel 20 pogingen nodig, een field goal percentage van 30 procent. Een werkpuntje.

Toumani Camara (23) stond afgelopen nacht voor de elfde keer op rij in de basis bij Portland. Onze landgenoot had in de voorbije twintig wedstrijden indruk gemaakt als defensieve duizendpoot, en ook tegen het sterrenteam van Dallas imponeerde hij.

Wembanyama blijft verliezen

Ondanks de topprestatie van Camara ging Portland wel opnieuw voor de bijl, met 112-125. De Blazers - die dit seizoen met heel wat blessurelast kampen - blijven zo onderaan de stand hangen in het Westen, op een gedeelde 13de plaats naast Memphis.

Enkel het San Antonio van Victor Wembenyama doet nog slechter. De number 1 pick uit de voorbije Draft kon ondanks 21 punten en 20 (!) rebounds de Spurs tegen Chicago niet behoeden voor een 16de nederlaag op een rij. Met 3 zeges op 21 wedstrijden staan ze troosteloos laatste.

In de datacompetitie die de NBA is, is "Wemby" ondertussen ook weggezakt in enkele prestigieuze lijstjes. De frontrunner voor Rookie of the Year is intussen Chet Holmgren van Oklahoma City Thunder.

In het lijstje van best presterende pick uit de voorbije Draft, is de Fransman tweede na revelatie Jaime Jaquez van de Miami Heat. In dat lijstje doet Camara, in juni pas als 52ste gekozen in de Draft, het met een voorlopige 10de plaats uitstekend.