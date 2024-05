Herboren Sam Bennett wint nu zelfs op de Kasselberg, goed voor zijn 3e ritzege in de Vierdaagse

De 5e rit van de Vierdaagse van Duinkerke draaide letterlijk en figuurlijk rond Cassel, een plaatsje helemaal in het noorden van Frankrijk, vlak bij de West-Vlaamse grens.



De renners kregen er een aaneenschakeling van korte klimmetjes, meteen een enorme test voor Sam Bennett. Die had eerder deze week getoond zijn snelle sprintersbenen teruggevonden te hebben, wat resulteerde in 2 zeges en een 2e en 3e plaats.



De punchers lieten niet na om de troon van Bennett te bestoken. De Ier kon gelukkig rekenen op een sterke ploeg, met Oliver Naesen als uitblinker.



Naesen rolde de laatste vluchters op in de finale en lanceerde ook nog eens zijn kopman. Op de kasseitjes van de Kasselberg kreeg Bennett vooral tegenstand van Paul Penhoët en Jenno Berckmoes, maar ook zij waren niet opgewassen tegen de roze man.



Na de finish stortte Bennett in elkaar, hij was duidelijk diep gegaan. In een vlakke etappe naar badplaats Duinkerke kan de renner van Decathlon AG2R zijn allereerste rittenkoers ooit binnenhalen.