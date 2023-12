BEKIJK: Toumani Camara laat de commentatoren kirren van plezier met fantastische dunk

In de NBA heeft Portland aan het kortste eind getrokken in het kelderduel met Utah. Onze landgenoot Toumani Camara maakte wel weer een goeie beurt, onder meer met een heerlijke dunk.

Utah-Portland was een confrontatie tussen twee staartteams in de Western Conference. Zoals we intussen al gewend zijn, mocht Toumani Camara aan de wedstrijd beginnen. De Belg maakte de eerste punten van de wedstrijd nadat hij Keyonte George de bal ontfutseld had.

Ook in het vervolg van de wedstrijd was Camara weer zijn nuttige zelf. Zijn driepuntshot viel dit keer niet (0 op 3), maar dat maakte hij goed met 3 rebounds en 4 steals. In het slot van de reguliere speeltijd voorkwam hij ook een mogelijke game-winner van Utah met dit geweldige blockshot.

Het hoogtepunt - letterlijk en figuurlijk - van zijn wedstrijd hadden we op dat moment al gehad. Nauwelijks een halve minuut nadat ploegmaat Shaedon Sharpe de bal loeihard had binnen gedunkt over Walker Kessler deed Camara dat nog eens over, tot groot jolijt van de commentatoren.

Helaas voor Portland zat er in Salt Lake City geen overwinning in. Thuisploeg Utah haalde het na één verlenging met 118-113. "Frustrerend", zuchtte Toumani Camara, in totaal goed voor 8 punten, na de wedstrijd. "We beleven een seizoen met ups en downs, maar ik heb wel het gevoel dat we een beetje ons ritme aan het vinden zijn. We wilden deze match heel graag winnen. We hebben gevochten, maar jammer genoeg kan er maar één winnaar zijn."

De 10 hoogtepunten uit de NBA van afgelopen nacht:

Alle uitslagen van zaterdag:

LA Clippers - Golden State 113-112

Charlotte - Minnesota 117-123

Brooklyn - Orlando 129-101

Detroit - Cleveland 101-110





Miami - Indiana 129-144

Chicago - New Orleans 124-118

Milwaukee - Atalanta 132-121

Dallas - Oklahoma City 120-126





Phoenix - Memphis 116-109

Utah - Portland 118-113 (n.v.)

Sacramento - Denver 123-117

LA Lakers - Houston 107-97

