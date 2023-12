Met de groeten van Alexis Saelemaekers: helft van Salernitana krijgt geel na fout op Rode Duivel

Saelemaekers kreeg voor zijn prestatie in de Italiaanse kranten een 7,5 of 8. Bij Bologna kreeg enkel Joshua Zirkzee betere cijfers. De Nederlandse aanvaller is in zjin tweede seizoen in Bologna dan ook "on fire".

Hij scoorde 4 keer in zijn laatste 4 competitiematchen, 7 in totaal. Met zijn elegantie en dribbels heeft hij de harten van de Bologna-fans veroverd en van zijn coach Thiago Motta. "Of hij in de toekomst bij een grote Europese club kan spelen? Dat hangt enkel van hem af."