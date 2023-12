Hoefkens over uitblinker Kawabe: "Hij is iets gekker dan de normale Japanner, dat past perfect bij Standard"

Na een moeilijke start met 3 op 18 heeft Standard zijn ritme gevonden. Een van de sleutelfiguren in de heropleving van de Luikenaars is de Japanner Hayao Kawabe.

Tegen Anderlecht was de 28-jarige middenvelder alweer goed voor een doelpunt, zijn zesde al van het seizoen. "Hij was formidabel", zag ook commentator Peter Vandenbempt. "Hij zorgt dat de ploeg draait."

Een toevalstreffer op de transfermarkt was het allerminst. Standard legde niet zomaar anderhalf miljoen euro neer voor een middenvelder van Grashoppers Zürich, de nummer 7 uit Zwitserland.

Ze volgden de Japanner al van toen hij nog in zijn thuisland speelde. "Het is een van de weinige spelers die we vroeg hebben kunnen binnenhalen en we hebben er heel hard op gescout", vertelt coach Carl Hoefkens.

"Ik had veel wedstrijden van Kawabe bekeken en had gezien dat hij iets speciaals had." Dat hij nu de uitblinker is bij Standard, verrast Hoefkens dan ook niet. "Nee, het is vooral een verrassing dat het zo lang duurde voor hij zijn echte niveau bereikte."

"In het begin van het seizoen had hij het nog moeilijk, omdat wij ook moeite hadden om dominant te zijn. Maar nu we de bal beter kunnen laten rondgaan, is hij heel goed. Hij werkt heel hard voor de ploeg, dat is gigantisch belangrijk."