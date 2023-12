Belg Ryad Merhy mist debuut bij zwaargewichten niet met winst tegen ex-olympisch kampioen

Ryad Merhy vergaarde zijn faam in de bokswereld met enkele wereldtitels bij de cruisergewichten. Op zijn 31e vond hij de tijd rijp om een stapje hogerop te zetten, naar de mythische klasse van de zwaargewichten.



Voor zijn debuut maakte hij het zichzelf wel niet gemakkelijk. In het stadion van Roland Garros nam hij de handschoen op tegen leeftijdgenoot Tony Yoka.



Yoka werd in 2016 olympisch kampioen bij de superzwaargewichten. Kort daarna stapte hij over naar het profboksen, maar na 11 zeges op een rij botste de Fransman plots op 2 opeenvolgende nederlagen.



Die negatieve spiraal wou Yoka tegen Merhy ombuigen. Dat viel dik tegen. Na een rustige openingsfase nam de Belg duidelijk het commando over. Vooral in de 8e van 10 ronden timmerde hij er lustig op los.



De juryleden moesten na de finale gong een winnaar aanwijzen en ze kozen met hun drieën unaniem voor Merhy, tot ontzetting van Yoka. "Ik begrijp er niets van", stamelde die.

"Ik dacht dat ik genoeg gedaan had om te winnen, dat ik de kamp domineerde."



Zijn coach, Don Charles, begreep er nog minder van. "Die juryleden mogen mij wel eens uitleggen wat ze gezien hebben. Yoka heeft zoveel slagen laten landen op die jongen. Ik eis een duidelijke uitleg."