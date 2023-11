Billie Jean King Cup: Belgische vrouwen moeten voorbij topland VS om finaleronde te bereiken

België wist zich door een zege tegen Hongarije opnieuw te plaatsen voor de Wereldgroep van de Billie Jean King Cup, de voormalige Fed Cup.



Op 12 en 13 april strijden de beste 16 landen ter wereld om 8 plaatsen voor de finaleronde op het einde van het jaar. Maar de loting voor deze kwalificaties was België niet gunstig gezind.



Met een uitmatch tegen de VS treft de ploeg van kapitein Wim Fissette misschien wel de op papier sterkste selectie. Coco Gauff, Jessica Pegula en Madison Keys draaien allemaal mee in de wereldtop.



België kan zich misschien optrekken aan de laatste confrontatie met de Amerikaanse vrouwen. In 2011 wonnen de Belgische vrouwen - toen nog met Kim Clijsters - met 4-1 in het Sportpaleis.