Concurrent van Loïs Openda mag andere oorden opzoeken

De eindronde vindt plaats in eigen land. Duitsland neemt het in de groepsfase op tegen Hongarije, Schotland en Zwitserland.

Via een uitleenbeurt hoopt hij alsnog een plaats af te dwingen in de EK-selectie.

Werner is 57-voudig international en maakte al 24 goals voor Duitsland, maar het voorbije jaar is hij uit de picture geraakt bij de nationale ploeg. Na de nederlaag tegen België (2-3) speelde Werner niet meer.

"Bij het juiste bod willen we hem in januari uitlenen", klinkt het nu bij Leipzig, de nummer 4 van de Bundesliga.

Naar Manchester United?

Na het EK ziet RB Leipzig Timo Werner graag terug. "Timo is onze speler. We hebben vertrouwen in zijn kwaliteiten en waarderen hem heel erg als persoon", zegt sportief directeur Rouven Schröder.

"We hopen dat hij opnieuw naam voor zichzelf kan maken bij RB Leipzig, maar we bekijken ook andere opties met hem."

Werner werd in de Duitse pers al gelinkt aan een tijdelijke overstap naar Manchester United. Eerder was hij in de Premier League aan de slag bij Chelsea (2020-2022), maar dat werd geen succes.