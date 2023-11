De ontbolstering van Loïs Openda: bij Club Brugge was hij nog niet goed genoeg, waarom nu dan wel?

1. Waarom kan Openda 2 keer scoren op Manchester City?

Loïs Openda legde City dinsdagavond na een dik half uur het zwijgen op met de 0-1 en 0-2. "Hij kan 2 keer scoren, omdat Akanji en Ruben Dias 2 keer "happen". Als ze gewoon achter Openda blijven staan, gaan die ballen er niet in", zag Van Vaerenbergh eergisteren als commentator van Pickx Sports.



"Bij die 2e keer aan de zijlijn met Ruben Dias zie je ook hoe enkele meters verder Pep Guardiola met zijn armen onthutst duidelijk maakt hoe het kan dat zijn dure verdediger zich zo laat wegzetten."



"En daarna deed Openda het rechttoe rechtaan: lopen, lopen, lopen. Hij speelde zijn snelheid uit."



(lees voort onder tweet)

De tactiek van de Duitse ploeg was duidelijk: "Leipzig speelde op de counter in Engeland, vanuit de organisatie met een dubbele gordel. Maar je moet 3, 4 of 5 keer scoren om dit City te kunnen kloppen."



"Rose maakt de verkeerde beslissing door bij 1-2 zijn beste counterspits naar de kant te halen. Niet dat ze met Openda op het veld zouden gewonnen hebben of gelijkgespeeld..."



"Openda had 2 kansen, goed voor 2 goals. Akanji en Dias lieten zich te makkelijk ringeloren, maar het dient wel gezegd dat Openda enorm koelbloedig bleef."



Voor zijn nieuwe team Leipzig zit hij aan 13 goals in 20 matchen. "Rose twijfelt niet aan hem. Hij kwam van Lens, staat vanaf dag 1 in de basis en mag elke match starten."

Bij Club Brugge was Openda nog niet goed genoeg, waarom nu dan wel?

Dat statuut kwam met de jaren. Openda was de man van de match bij de rust in Manchester. Wesley Sonck en Gert Verheyen waren in de studio van Pickx Sports verrast door zijn prestatie. Verheyen had hem nog onder zijn hoede als bondscoach van de U19. Openda maakte vroeger moeilijk een goal.



Verheyen: "Je mag op die leeftijd nooit zeggen: "Deze maakt het 100% zeker wel, die 100% zeker niet." Hij verbaast mij onwaarschijnlijk. Maar het is plezant dat iemand het veel beter doet dan je ooit had gedacht."



Hoe is Openda dan zover gekomen? Van Vaerenbergh: "Hij heeft een heel slim carrièrepad gekozen. Op zijn 18e bij Club Brugge was hij nog niet goed genoeg en maar 2e of 3e keus."



"Hij ging naar de Eredivisie. In Nederland is het net iets makkelijker scoren, de defensie is er niet altijd prioriteit."



"Met Vitesse maakte hij in het seizoen 2021-2022 ook een knappe campagne mee in de Conference League tot in de 1/8e finales tegen Roma. Daarin heeft hij zich kunnen meten met de Europese subtop." Hij scoorde dat seizoen 24 keer in 50 duels.



"De Ligue 1 was een volgende goede beslissing. Hij is ook Franstalig. Die ploeg had enkele jaren in 2e klasse gezeten, de 6e of 7e plaats werd hen toegedicht. Maar met 21 goals van Openda is Lens 2e geworden op 1 punt van PSG."

Openda heeft een heel slim carrièrepad gekozen. Hij koos altijd voor een club net onder de absolute top, zodat hij in alle rust zijn neus voor goals gevonden heeft. Commentator Michael Van Vaerenbergh

Enter Siebe Hannosset. Vorig jaar in december bij Lens begon de samenwerking tussen de 2. "Hij zat toen bij Lens in een periode waarin hij minder scoorde. En hij zocht advies bij een coach die hem kon begeleiden in constanter worden", legde Hannosset uit.



"Iemand die er kon voor zorgen dat hij elke wedstrijd opnieuw in zijn optimale focus zat, zich goed voelde en optimaal kon presteren."



Hannosset, die tot 2015 performance coach was bij Club Brugge, haalt er enkele cijfers bij: sinds hun samenwerking kwam Openda tot 14 goals in 22 duels bij Lens en 13 in 20 duels bij Leipzig. "Dat is zijn verdienste, maar ik reik hem de tools aan waarmee hij elke wedstrijd opnieuw de beste versie van zichzelf kan zijn."



Hannosset hanteert de principes van "intermittent living": "Dat is een concept waarbij je zaken zoals zuurstoftekort, koude of hitte, honger en dorst gaat gebruiken om het lichaam tot op celniveau te prikkelen en zo sterker te maken." Lees hier alles over.



"Vorig seizoen gebeurde dat onder een hybride vorm: hij kwam als hij tijd had naar mij in het Gentse, maar een keer per week zagen we elkaar ook bij een online sessie."



Die samenwerking intensifieerde dit seizoen: "Om de 1,5 maand vlieg ik naar Leipzig en werk ik daar ongeveer 48 uur intensief met hem. We doen ook af en toe online sessies, we hebben bijna dagelijks WhatsApp-contact. En hij kent ondertussen ook de protocollen. Hij weet wat hij moet doen om bijvoorbeeld zijn ademhaling te trainen."



"Ademhaling is misschien wel de kortste weg naar mentale en fysieke prestaties. Dat kan voor de wedstrijd, tijdens de wedstrijd en in functie van herstel na een wedstrijd."

Ik reik Loïs de tools aan waarmee hij elke wedstrijd opnieuw de beste versie van zichzelf kan zijn. Performance coach Siebe Hannosset

Terug naar Van Vaerenbergh en het carrièreplan van Openda: "RB Leipzig was een volgende wijze beslissing. Dat is niet Bayern München. Hij kiest telkens voor een club onder de absolute top, zodat hij in alle rust zijn neus voor goals heeft gevonden."

"Countervoetbal tegen een hoge defensie is Openda op het lijf geschreven." Getuige City eergisteren. Coach Marco Rose is een fan: "Hij is fysiek sterk, dat zagen we ook tegen de sterke verdedigers van City. Hij won 1 tegen 1, is snel, kan scoren. Maar hij kan nog veel zaken verbeteren."



Heeft Openda na dinsdagavond nu niet de aandacht getrokken van de Premier League? "Pep Guardiola zag Loïs aan het werk, maar hij heeft al Haaland en Alvarez, en nog veel goede spelers."



"Leipzig is een goede stap voor jonge spelers in hun carrière. Onze taak is om te tonen dat het slim is wat langer te blijven, en niet voor één seizoen. Kijk naar Josko Gvardiol. We hebben hem zo lang mogelijk in Leipzig proberen te houden.” Na 2 seizoenen verkaste de Kroaat naar City, maar hij kon Openda eergisteren ook niet afstoppen.



Is Openda bij de Rode Duivels een concurrent voor Romelu Lukaku?

Roberto Martinez liet hem in de zomer van 2022 bij België debuteren. Hij scoorde meteen in de Nations League tegen Polen en trof ook vriendschappelijk tegen Egypte raak.



Onder de nieuwe coach Domenico Tedesco, toevallig ex- RB Leipzig, kwam hij nog niet tot scoren. Van Vaerenbergh weet wel dat Openda Batshuayi voorbij is in de pikorde.



"Tedesco moet van Openda zeker zijn 2e spits maken. Lukaku is ongenaakbaar. Op het EK zullen we zeker ook wel eens tegen een dominant land spelen, waarbij je Openda in de 2e helft kan brengen om het verschil te maken."



"Zijn gevoel bij de nationale ploeg is evenwel nog niet hetzelfde als bij zijn club. Hij moet 200 procent vertrouwen voelen."



"In maart zou hij eens een referentiematch moeten spelen, waarbij hij 2 goals maakt zonder te veel kansen nodig te hebben. Die déclic heeft hij bij de Rode Duivels nog nodig om ook daar bevrijd te spelen."

Loïs Openda en Romelu Lukaku.

Hannosset wijst naar de jonge leeftijd van zijn poulain: "We mogen niet van hem verwachten dat hij in alle mogelijke situaties al de beste is. Ik ben blij dat hij nog stappen kan zetten."



"Zijn status bij Lens en bij Leipzig is: het team rekent op mij, het team vertrouwt mij om het verschil te maken. Bij de Rode Duivels is dat misschien op vandaag nog net wat minder, daar kijkt men in de eerste plaats niet naar Openda maar naar andere spelers."



"Ik denk dat dat een belangrijk verschil is. Vooral dan de energie die daarrond wordt gecreëerd, wat dat doet met een speler kan een deel van de verklaring zijn. Al wil ik het zelf niet te veel invullen."



Openda zelf blijft er rustig onder. “Dat is een van zijn sterktes. Hij vertrekt altijd vanuit eigen sterkte en heeft heel veel vertrouwen in zijn eigen capaciteiten. Die dag gaat komen dat men bij de nationale ploeg wel meer naar hem gaat kijken en meer op hem gaat bouwen.”



“Loïs is absoluut een vertrouwensman, die vertrouwen moet voelen. Maar vertrouwen werkt in 2 richtingen. Geef hem nog wat tijd. Hij timmert stap voor stap aan die weg. Ik vertrouw erop dat het wel los zal lopen en dat die goals ook zullen volgen bij de nationale ploeg.”