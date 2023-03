Intermittent living, het succesrecept voor Loïs Openda: "Lichaam sterker maken door prikkels"

Rode Duivel Loïs Openda maakt de voorbije weken grote sier bij Lens. De vormpiek van de 23-jarige aanvaller gaat misschien niet toevallig hand in hand met een ommezwaai in zijn persoonlijk leven: Openda is sinds kort aanhanger van het intermittent living. Siebe Hannosset, de personal coach van Openda, legt uit hoe hij zijn pupil prikkelt en inspireert richting topprestaties.

Wat is intermittent living?

De voorbije jaren raakte "intermittent fasting", waarbij je periodiek gaat vasten, al bekend bij een breder publiek. Nu is ook "intermittent living" in opmars. Siebe Hannosset, die een verleden heeft als performance coach bij Club Brugge, legt het begrip uit. "Intermittent living is een concept waarbij je zaken zoals zuurstoftekort, koude of hitte, honger en dorst gaat gebruiken om het lichaam tot op celniveau te prikkelen en zo sterker te maken", vertelt Hannosset aan Sporza. "Je gaat eigenlijk je cellen sterker maken, zodat ze de volgende keer wanneer ze aan bepaalde omstandigheden blootgesteld worden sneller en gepaster kunnen reageren."

Die prikkels kunnen op allerlei manieren gegeven worden aan het lichaam. "Intermittent fasting kan daarin passen, maar bijvoorbeeld ook intermittent drinking. Als je de hele dag door drinkt, ga je eigenlijk de capaciteit van je lichaam om water vast te houden, verzwakken", weet Hannosset. "Door intermittent drinking of bulkdrinken, waarbij je maximaal 4 à 5 drinkmomenten per dag inlast, ga je de capaciteit van je nieren om water vast te houden herstellen. Want wanneer je de hele dag door drinkt, raak je ook sneller uitgedroogd en moet je ook sneller weer drinken." "Ook af en toe eens nuchter trainen, kan zo'n prikkel zijn. Het zal ervoor zorgen dat je lichaam naar andere energiebronnen dan suikers moet grijpen. Als je lichaam minder afhankelijk is van suikers, kun je op cruciale momenten toch presteren zonder suikers."

"Het is een stukje weggaan uit de comfortzone om de comfortzone van daaruit te vergroten", gaat Hannosset voort. "Door die prikkels bouwen we een veerkrachtig lichaam op, herstel je sneller, en kun je je carrière mogelijk met een paar jaar verlengen." "Doorheen de evolutie hebben we als mensen moeten leren omgaan met uitdagingen. Survival of the fittest. In de oertijd leerde je vanzelf omgaan met koude, hitte of zuurstofnood. De atleet van de toekomst ligt in het stenen tijdperk."

De ademhaling van Loïs Openda

Een oermens moest al eens op de vlucht slaan voor een wild dier. Of er achteraan hollen in de jacht. En dan raak je buiten adem. En zo legt Siebe Hannosset uit dat de ademhaling een cruciale rol speelt binnen intermittent living. Hij haalt zijn poulain Loïs Openda aan als voorbeeld. "Een spits als Openda moet heel veel verschillende sprintjes trekken. Aan de hand van ademhalingsoefeningen waarbij we acuut zuurstoftekort opbouwen, leren we zijn lichaam omgaan met situaties waarin er minder zuurstof is. Op die manier zal hij in het slot van de wedstrijd minder vermoeid zijn en wél nog energie hebben voor dat ene extra sprintje", klinkt het. "Als je ervoor kunt zorgen dat een atleet tijdens de training met verschillende prikkels blootgesteld wordt aan een waaier van omstandigheden die de intensiteit van een wedstrijd nabootsen, dan zal hij daar tijdens de wedstrijd ook beter mee kunnen omgaan en tot betere prestaties komen."

Hannosset benadrukt ook het belang van hitte- en koudetherapie, op de juiste manier. "Een ijsbad na de training bevordert het herstel, maar wanneer je het na élke training gaat doen, neemt het effect af. Beter is om koude douches of ijsbaden te integreren in een weekschema." "Ook de hitte is een cruciale factor bij prestaties. Je lichaamstemperatuur niet meer kunnen handhaven is een van de meest limiterende factoren bij een atleet. Het zorgt ervoor dat je spieren minder goed aangestuurd worden en dat je minder goeie beslissingen gaat nemen." "Door in je trainingen te zorgen voor koude- en hitteprikkels ga je je lichaam voorbereiden op zulke omstandigheden. Zo kunnen koudeprikkels in de herfst bijvoorbeeld ook helpen om in de winter beter te kunnen omgaan met koude omstandigheden." (lees voort onder de foto)

Loïs Openda op training bij de Rode Duivels.

"Slaap van Openda werd geoptimaliseerd"

Bij Loïs Openda pakte Siebe Hannosset ook de slaaphygiëne aan. Concreet: 's avond geen gsm meer, tenzij met een speciale bril die blauw licht filtert. "We weten immers dat blauw licht in het laatste uur voor het slapengaan nefast is voor de aanmaak van het slaaphormoon melatonine", legt Hannosset uit. "Om fysiek te herstellen en je mentale frisheid te herwinnen, zijn niet alleen het aantal uren in bed belangrijk, maar ook de kwaliteit van je slaap. Slaap is zeker een heel belangrijk onderdeel en dat hebben we bij Openda geoptimaliseerd." "Ik vraag veel van mijn atleten, maar het zijn wel haalbare zaken. En ze moeten daar ook onmiddellijk resultaat van voelen. Dat is de basis om hun vertrouwen te winnen en te blijven samenwerken. Als een sporter enthousiast laat weten dat hij meer energie heeft, dan weet ik dat we op de goeie weg zijn."

Naast het fysieke aspect besteden Openda en Hannosset ook veel aandacht aan het mentale. "Met behulp van NLP (NeuroLinguïstisch Programmeren, red) zorgen we dat sporters beter in hun vel zitten, ook naast het veld", klinkt het. ""Controleer de dingen die je kunt controleren en ga daar maximaal mee aan de slag", is de boodschap. "Zo proberen we atleten in een goeie flow en gefocust aan de wedstrijd te krijgen." "We onderschatten nog vaak de hoge verwachtingen en de druk die op topsporters rusten. Met mental coaching bieden we tools aan die de atleet in staat stelt zijn gedachten en gevoelens zelf beter te sturen, waardoor we mentale en fysieke prestaties optimaliseren." (lees voort onder de foto)

Bij Lens vindt Openda de jongste weken vlot de weg naar doel.

"Voor Openda ben ik op het juiste moment gekomen"

Loïs Openda en Siebe Hannosset werken nog maar sinds december samen. En toeval of niet, maar de jongste weken leeft de aanvaller bij Lens helemaal op. Hoe groot is het aandeel van Hannosset in die vormpiek? "Ik wakker alleen aan, ik probeer te inspireren", nuanceert hij. "Hij zet na elke sessie mooie stappen en dat is zijn verdienste. Hij weet waarom hij aan de slag gaat met wat ik hem aanreik." "Ik denk dat ik voor Loïs zeker op het juiste moment gekomen ben. Hij was op zoek naar een vertrouwenspersoon die hem kan sturen en ervoor kan zorgen dat hij de goeie flow elke wedstrijd opnieuw te pakken krijgt."

