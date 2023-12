Loïs Openda helpt met 10e competitiedoelpunt Leipzig voorbij Heidenheim

Het was een productieve week voor Loïs Openda. In de week maakte de Rode Duivel er 2 tegen Manchester City, vandaag volgde zijn 10e competitiegoal voor RB Leipzig. Vanaf de stip zette de spits zijn team op weg naar een 2-1-thuiszege tegen Heidenheim.

Leipzig wipte van 5 naar 4 in de Bundesliga, Heidenheim viel terug van 11 naar 14. Vorige week ging RBL met 2-1 onderuit bij Wolfsburg, het antwoord van de ambitieuze Oost-Duitsers bleef niet uit.



Tegen promovendus Heidenheim domineerde Leipzig de partij, Openda beloonde het overwicht met een penaltygoal, nadat er op hem een fout was gemaakt. Voor Openda was het de 10e competitietreffer in 13 wedstrijden.



Poulsen verdubbelde net voor de rust de score. Op de corner - een specialiteit van de bezoekers - viel snel de aansluitingstreffer.



Ook al bleef RBL in de 2e helft heer en meester met onder meer 2 ballen op paal en lat, aan de ruststand veranderde niets meer.



Leipzig nadert tot op 1 punt van Stuttgart, 6 van Bayern en 8 van Leverkusen, die alle drie wel nog een partij te goed hebben.