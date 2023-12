Leipzig klopt Dortmund na snel rood voor fout op Openda, 1e basisplaats Meunier in 417 dagen

Leipzig heeft zijn handen vol met Dortmund

16 oktober 2022: Union Berlijn-Dortmund. Toen stond Thomas Meunier voor het laatst in de basis bij een competitiematch.



Uitgerekend in de toch niet onbelangrijke match tegen Leipzig kreeg de volledig herstelde Meunier een nieuwe kans van coach Terzic.



Een gelukkig begin van de match werd het niet, want al na een kwartiertje haalde Mats Hummels Loïs Openda neer: rood en penalty, al draaide de VAR die laatste beslissing wel terug.



Nog meer pech voor Dortmund op het halfuur, na de owngoal van Bensebaini.



Hierna leek het makkelijkste voorbij voor Leipzig, maar toch werd het nog zweten. Süle maakte gelijk en in de extra tijd was het ook nog bibberen na de 2-3 van Füllkrug, gevolgd door twee kansjes voor een mogelijke gelijkmaker.